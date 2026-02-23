１８年アメリカＪＣＣ、１９年京都記念の重賞２勝をマークしたダンビュライト（セン１２歳、父ルーラーシップ）が２１日に腸捻転のため死んでいたことが分かった。繋養先の「オールド・フレンズ・ジャパン」が公式Ｘで伝えた。同馬は１６年音無秀孝厩舎からデビュー。翌１７年の皐月賞３着、日本ダービー６着、菊花賞５着と牡馬３冠に皆勤。その後も重賞戦線で息の長い活躍を続け２２年阪神大賞典１３着がラストランだった。通