◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本０―４ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）シャープに振り抜いた。侍ジャパンは５回まで無安打。そんな重苦しい空気を、巨人・中山礼都のバットが振り払った。「９番・一塁」でスタメン出場。６回先頭だ。メキシコ代表にも名を連ねるソフトバンクの育成左腕・アルメンタとの勝負。カウント３ボール１ストライクからの５球目。高めの１５３キロを捉えると、打球は