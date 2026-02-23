楽天のドラフト2位・伊藤樹投手（22＝早大）がオープン戦初登板。2回を2安打2奪三振1失点（自責0）で敗戦投手となった。0―0の3回にマウンドへ。丸、坂本を連続三振に仕留めて3者凡退と、快調な滑り出しだった。続く4回に1死から泉口に左前打。自身の一塁へのけん制悪送球で走者を三塁に進め、大城の右前適時打で1点を失った。早大では東京六大学リーグで通算22勝を挙げた即戦力右腕は「自分の現在地を知れたのが一番の収