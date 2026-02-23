俺はユウスケ。2人きょうだいの弟として育った。実家はいわゆる「長男バンザイ」な家庭で、長男である兄貴ばかりがチヤホヤされ、両親共に俺には興味が薄かった。溺愛されすぎたせいか、兄貴は40歳を過ぎた今でもフラフラしていて実家に入りびたり。ギャンブルが大好きで、生活費にまで手をつけてしまうことなんてしょっちゅうだ。それでも両親は兄貴を見捨てず、いまだに金銭的な援助を頻繁にしているらしい。もちろん俺の家庭に