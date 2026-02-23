静岡県内有数の牛乳と卵の産地・富士宮市で、市内の人気店が集まる「プリンまつり」が開かれました。 【写真を見る】富士宮市内の人気店が集まる「プリンまつり」の様子 会場に並ぶ、色とりどりのプリン。富士宮市で2月22日、「プリンまつり」が開かれ、市内の人気店など約21店舗が出店しました。 会場では、地元産の卵や牛乳を使った商品など、素材にこだわったプリンが販売されました。 ＜来場者＞ 「三重県から来ました。