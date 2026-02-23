リニア中央新幹線静岡工区の着工に向けた「準備工事」が始まる中、JR東海の丹羽社長と大井川流域の自治体トップが静岡市で意見交換会を開きました。 【写真を見る】JR東海の丹羽社長と大井川流域の自治体トップが静岡市で意見交換会 静岡市で開かれた意見交換会には、JR東海の丹羽俊介社長と大井川流域8市2町のトップが出席しました。 ＜JR東海 丹羽俊介社長＞ 「日本の大動脈輸送をより力強く担っていくために、リニア中央新