ボートレース鳴門のプレミアムG1「第2回スピードクイーンメモリアル」が、24日に開幕する。連覇を狙って参戦する。第1回大会を制覇した平高奈菜（38＝香川）のことだ。昨年は当大会を含めて、G2以上では3優出1Vをマークした。鳴門は四国地区選以来、現行エンジンでは3度目だ。「前回の鳴門がひどかったので、それに比べるとマシ」と比較を伝える。タッグを組む18号機は1月のルーキーシリーズ準V機。確かな底力を秘める。「初