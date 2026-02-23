【明治安田J1百年構想リーグ】水戸ホーリーホック 1−1（PK5-3） ジェフユナイテッド千葉（2月22日／ケーズデンキスタジアム水戸）【映像】「遅延行為」の一部始終水戸ホーリーホックに所属するFW鳥海芳樹が、値千金の先制ゴールを奪うも、後半31分にこの日2枚目のイエローカードを提示され、退場処分となった。水戸は2月22日、明治安田J1百年構想リーグ第3節でジェフユナイテッド千葉と対戦。FWとして先発出場した鳥海が、2