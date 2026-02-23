いよいよ来週の3月4日と5日は公立高校の入試です。鹿児島市の梅ヶ渕観音院には、受験生らが合格祈願に訪れていました。 受験の合格などにご利益があるとされる鹿児島市の梅ヶ渕観音院。春のように暖かい一日となった23日、受験生とその家族らが合格祈願に訪れていました。 柔らかくほほえむ「えくぼ」のある観音像に訪れた人たちは、手を合わせていました。 （受験生）「（高校受験の）合格祈願にきた。合格するように、これか