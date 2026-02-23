自衛隊基地の建設が進む種子島沖の馬毛島。基地工事が始まって3年。かつて無人島だった島を、23日、上空から撮影すると、アメリカ軍機が飛行訓練で使う施設を中心に、その姿を少しずつ現しつつありました。 （記者）「全長2000mを超えるメインの滑走路が姿を現しつつあります」 23日、JNNのヘリコプターで撮影した鹿児島県西之表市・馬毛島。島の中央部に巨大な滑走路が姿を現していました。 馬毛島では、2030年3月の完成