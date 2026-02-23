【モデルプレス＝2026/02/23】乃木坂46が、「真夏の全国ツアー2026」を開催することがわかった。2月23日に開催された「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」ライブ会場で発表された。【写真】乃木坂46、アリーナライブ盛況の様子◆乃木坂46「真夏の全国ツアー2026」全国8都市で開催決定福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。5期生の井上和は「