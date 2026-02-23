日本時間２１時００分にメキシコ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期）21:00 予想0.8%前回0.8%（前期比) 予想1.6%前回1.6%（前年比)