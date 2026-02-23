アジア市場のドル売りに買戻し、米関税めぐり神経質に振れるドル円１５４円台後半＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドルが買い戻されている。アジア時間に進んだドル売りはロンドン入り後に巻き戻され、ドル円は154円ちょうど近辺から154円台後半へと反発している。週末の米最高裁判断を受けたトランプ大統領の関税方針が市場を揺らし、アジア市場ではややパニック気味にドルが売られたが、ロンドン勢参入後は過度な動き