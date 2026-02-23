21:00 メキシコ実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第4四半期） 予想0.8%前回0.8%（前期比) 予想1.6%前回1.6%（前年比) 22:00 ウォラーFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「経済と金融政策」出席 24日 0:00 米製造業新規受注（12月） 予想1.0%前回2.7%（前月比) 米耐久財受注（確報値）（12月） 予想-1.4%前回-1.4%（前月比) 予想0.9%前回0.9%（輸送除くコア・前月