◆オープン戦巨人３―０楽天（２３日・那覇）巨人の山瀬慎之助捕手が途中出場で安打と四球の２出塁を記録し、存在感をアピールした。７回の守備から途中出場。７回先頭の第１打席で対戦したのは昨季まで同僚で楽天に移籍した田中千晴投手。「もう全部わかっているので」と２球目から４球フォークが続いたところで「そろそろ真っすぐかなってところで割り切って真っすぐに絞って」と配球を読み、真ん中の１５１キロ直球をはじ