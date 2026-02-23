大人気コンテンツ「ウマ娘プリティーダービー」と浦和競馬場のコラボイベントが23日、開催された。最終レース終了後に、グランアレグリア役の夏目妃菜さん、ラヴズオンリーユー役の久保田未夢さん、クロノジェネシス役の真名瀬日和さんによるトークショーが行われた。3人とも浦和競馬場は初めて。「地方競馬にはそんなに来たことなかったけど、中央に負けないくらいの熱気」（夏目）、「こんな素敵な競馬場に自分の声が流れ