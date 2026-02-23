プロ野球・オイシックス。NPB参加3年目となる今シーズン。桑田真澄CBOも新たに加わり、3月の開幕に備えています。さらなる飛躍へ・・キャンプ最新情報です！蛯原アナウンサー「キャンプ地、静岡県にやってきました。3年目のオイシックス。チームの勝利、そしてドラフト指名を目指して、頂を見据え、駆け上がっていきます！」2月1日から、静岡県伊豆市でキャンプを行っているオイシックス。今シーズンのス