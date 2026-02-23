23日、愛知県安城市にある複合施設の駐輪場で自転車が燃えるなどの火事が相次ぎ、警察は同一犯による放火とみて調べています。23日午前11時半過ぎ、安城市御幸本町にある複合施設「アンフォーレ」の本館南側の駐輪場で自転車が燃えているのを付近の住民が発見し、施設職員を通じて110番通報しました。職員が消火器を使ってすぐに火を消し止めましたが、自転車1台のペダルとチャイルドシートのカバーが燃え