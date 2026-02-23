中国・福建省で、自転車で転倒した女性を助け起こした中学生2人が加害者扱いされた騒動で、女性側が賠償請求を取り下げたことが分かった。中国メディアの封面新聞が21日に報じた。先日、自転車に乗った女性が交差点を右に曲がろうとしたところ、その先から女子中学生2人が乗った電動バイクが出てきた。双方に接触はなかったが、女性はハンドル操作を誤り転倒。これを見た女子生徒2人が女性を助け起こした。その後、女性は「転倒し