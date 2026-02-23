AKB48〓橋彩音（28）が23日、都内で生誕イベント「Takahashi Ayane 28th Birthday Party」を行った。昨年12月に迎えた28歳の誕生日を祝うもので、昼夜2部に分けて開催。ミニライブではBuono！の「初恋サイダー」、＝LOVEの「絶対アイドル辞めないで」のカバーなどを披露し、AKB48楽曲でも「彼女になれますか？」などをパフォーマンスして盛り上げた。〓橋は「イコラブ（＝LOVE）好きなんですよね。楽しいです。『呪って呪って』と