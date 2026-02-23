NGT48大塚七海（25）が23日、ファースト写真集「七いろの青」（13日発売、税込3300円、KADOKAWA）の発売記念イベントを都内で行った。前日22日から2日間に渡った「お渡し会」で2日間とも完売。「お渡し会はずっと憧れだった。華やかな衣装を来て、手渡しできたことがすごくうれしかった」。28日には地元新潟でも開催される。撮影は新潟・佐渡の自然をバックにしたアクティブなショットのほかに、大胆なビキニ姿や入浴中のカットな