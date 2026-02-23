8人組女性アイドルグループ、SAKURA DOLL（サクラドール）が23日、大宮ソニックシティで行われたフェスイベント「ありがとう音楽FES2026」に出演した。「アイノコウジツ」からスタートし、「UFO CATCHER」、「Addictive Life」、「進化型未来論」の4曲を披露。リーダーの高木美穂は「普段の数倍以上のとても大きいステージでパフォーマンスさせていただき、すごく楽しかったです。女性のお客さんも多くて、新鮮でした」と振り返っ