アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市）は23日、人気エアーバンド・ゴールデンボンバーの歌広場淳とスポンサー契約を締結したと発表した。【写真】美脚チラリ…歌広場がスレンダー美女に変身同社はゲーミングモニター「GigaCrystaシリーズ」をはじめとしたゲーミング関連の商品開発やブランド力の強化を目的に、芸能界屈指の格闘ゲーム好きである歌広場とスポンサー契約を締結。「ゲーマー」として積極的に活動している