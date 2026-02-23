「川口市営第１７回２節」（２４日開幕、川口）運天諒雅（２１）＝川口。３８期＝が充実している。２節前の川口ではゴール寸前で早川清太郎（伊勢崎）に逆転を許しての準Ｖだった。「もったいなかった…。でも準決の時に（競走タイムが）初めて３・３台が出て自信になった」と振り返る。前節の伊勢崎は３、４、７着と苦戦したが、「試走が出るようになった」と前を向く。地元に戻って真価が問われるシリーズ。「ヘッドを調整