一本締めをする横浜ＤｅＮＡ選手会長の東（手前）＝宜野湾（立石祐志写す）横浜ＤｅＮＡは２３日、沖縄県宜野湾市での春季キャンプの全日程を終えた。新選手会長で開幕投手に決まっている東は「素晴らしい雰囲気の中でやることができた。高い集中力を維持し、リーグ優勝に向けて突っ走って行きましょう」とあいさつし、手締めを行った。相川監督は「秋から選手がしっかりやってきたことは間違いない。１２０点」と評価。キャ