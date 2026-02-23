CLIONEの高島江梨奈が23日、大宮ソニックシティでフェスイベント「ありがとう音楽FES2026」に出演した。PENICILLIN、machineなどの音楽ユニットで活躍するHAKUEIプロデュースで、往年の名曲をカバーして活動中。この日も「うる星やつら」の「ラムのラブソング」、「キン肉マンGoFight！」「ウィーアー！」の3曲を披露して沸かせた。昨年に時代を超えて愛され続ける名曲を重厚なテクノサウンドに乗せて紡いでいくプロジェクトとして