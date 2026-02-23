モレノ氏が地元紙のインタビューで衝撃の発言エンゼルスのアート・モレノ球団オーナーの発言が波紋を広げている。米紙がインタビューを掲載し、チームの成績に関するコメントを掲載したところ、別のメディアでOBが反応。語った内容に怒りを募らせた。地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のジェフ・フレッチャー記者が20日（日本時間21日）に報じた記事によると、インタビューに応じたモレノ氏は独自の調査結果を披露。「