猫が本能的に拒絶する「大嫌いなニオイ」7つ 猫が特定のニオイを避けるのは、単なる好き嫌いではなく、自分の身を守るための防衛本能です。代表的な7つのニオイとその理由を解説します。 1.柑橘系（レモン・オレンジなど） レモンやグレープフルーツなどの皮に含まれる成分やアロマオイルの鋭い刺激を、猫は本能的に嫌います。 酸っぱいニオイは、自然界では「腐敗」や「毒」を連想させるため、猫にとって