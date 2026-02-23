「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』友達あつまれ〜！映画ドラえもん公開直前 特別試写会」が23日、東京国際フォーラム ホールCにて開催。ドラえもん（CV：水田わさび）をはじめ、平愛梨、アルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太、sumikaの片岡健太、荒井智之、小川貴之と矢嶋哲生監督、永尾柚乃が出席した。イベントではドラえもんの偉大なる影響力について語る場面があった。【写真】ドラえもんと平愛梨、アルコ＆ピース