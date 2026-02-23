乃木坂46『真夏の全国ツアー2026』の開催が23日、発表された。「5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」でのライブ会場で明らかにされた。【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗『真夏の全国ツアー2026』は、福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！