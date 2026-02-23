パリ・サンジェルマン（PSG）が、所属するポルトガル代表MFジョアン・ネヴェスとの契約延長が目前に迫っているようだ。ベンフィカ下部組織出身のネヴェスは、2022年12月にトップチームデビューを果たすと、2024年夏にPSGへ完全移籍。加入初年度となった昨季は、豊富な運動量を活かした献身性溢れるプレイや高いボール奪取能力を武器にクラブのチャンピオンズリーグ（CL）制覇などにも大きく貢献した。そして、今季はリーグ・アンで