今冬トーマス・フランクに代わって新指揮官に就任したイゴール・トゥドールはトッテナムを立て直すことができるだろうか。元ユヴェントスの指揮官であるトゥドールの初陣はプレミアリーグ第27節のアーセナル戦となったが、1-4で完敗。ホームで行われたノースロンドンダービーでライバルに力の差を見せつけられる形になってしまった。初陣を勝利で飾ることができなかったトゥドールは試合後、英『Sky Sports』にて次のようにアーセ