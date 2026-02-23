プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するロドリの去就に注目が集まっている。スペインのユースで育ち、ビジャレアルとプロ契約を結んだロドリ。その後アトレティコ・マドリードに移籍し、2019年にシティに加入している。当初はフェルナンジーニョの控えという立場だったが、徐々に出場機会を増やしてスタメンを確保。その後は欠かせない戦力となり、リーグ4連覇、CL制覇に貢献している。2024年度にはバロンドールを受賞