東彼杵町の国道で23日午前、車3台が絡む事故がありました。 この事故で、4人が体調不良を訴えて病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。 23日午前11時頃、東彼杵町の国道205号で通行人から「車2台が正面衝突し、1台が横転している」と消防に通報がありました。 警察や消防によりますと、普通乗用車が車線をはみ出して、対向車線の軽乗用車の後部に衝突。 その後ろを走行していた普通乗用