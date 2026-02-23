オリックスは２３日、宮崎キャンプを打ち上げ、練習後に手締めを行った。ナインがＳＯＫＫＥＮスタジアムのダイヤモンドに輪をつくり、その中心で選手会副会長の山田修義投手があいさつ。「この１か月、それぞれが自分と向き合い、やるべきことを本気でやってきたと思います。ここからが本当の勝負です。今年は優勝します。１年間ブレずに、全員で戦いましょう」などと呼び掛けた。選手会長の若月健矢捕手がＷＢＣ日本代表に選