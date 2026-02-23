【ニューデリー＝青木佐知子】ネパール中部ダディン郡で２３日未明、首都カトマンズに向かっていたバスが道路から転落し、ロイター通信などによると１９人が死亡し、日本人１人を含む２５人が負傷した。在ネパール日本大使館によると、事故にあった日本人とは連絡がついており、命に別条はないという。地元紙カトマンズ・ポストによると、バスは観光都市ポカラからカトマンズに向かう幹線道路を走行中、約２００メートル下の川