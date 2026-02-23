元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が２３日に自身のＳＮＳを更新し、現役アイドルとの旅行ショットを公開した。渋谷はインスタグラムに「金沢と加賀わかぽんと２人旅〜雪まみれになって、湯呑み作って、旅館に泊まってただただ幸せ旅でした〜笑」とつづり、ＮＭＢ４８の安部若菜と石川県を訪れたことを報告。雪景色の中ではしゃぐ姿や湯吞を作る様子、安部と浴衣を着た姿のツーショットなどを披露した。この投稿に