在韓国ロシア大使館に掲げられた「勝利はわれわれのもの」と記された垂れ幕＝23日、ソウル（共同）【ソウル共同】在韓国ロシア大使館がウクライナ侵攻から4年となる24日を前に、首都ソウルの大使館建物の外壁に「勝利はわれわれのもの」とロシア語で記した大きな垂れ幕を掲げ、韓国政府が懸念を伝えた。聯合ニュースなどが23日までに報じた。韓国メディアは「ウクライナ侵攻を誇示するような」垂れ幕だと指摘。大使館側は「祖