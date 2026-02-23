タレントで女優・野呂佳代（42）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、飲食店で「大変申し訳ないことをした」と思ったエピソードを明かした。野呂は「さっきご飯屋さんで『芸能人に似てる、芸能人ですか？』って言われて私に芸能人の自覚がないばっかりに、、、はっきり、自信を持ってそうです！と言えず、、、ヘラヘラして終わってしまいました」と報告。「大変申し訳ないことをしたと思いつつ。ここへ記します」と