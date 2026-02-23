日本テレビ系「有吉ゼミ」が２３日に放送され、有吉弘行がＭＣを務めた。この日は「ギャル曽根ＶＳ日本代表アスリート軍団！」を進行。玉ノ井部屋が年間で最も爆食する九州遠征に密着し大食いバトルを繰り広げた。水卜麻美アナウンサーはスペシャルゲストに俳優・古田新太を紹介。「古田さんがこのコーナーをよく見てくださっているそうです！」と話すと、古田は「まず最初に僕は有吉くんのファンで。大食いデカ盛りに目がな