¡Ø·ëº§¤ÏÃÏ¹ö¤Î»Ï¤Þ¤ê 1 É×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¤Ä¤­¤³¡§¸¶ºî¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§´ë²è¡¢·ß¥ï¡¼¥¯¥¹¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´18²ó¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î²èÁü¤ò¸«¤ëÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤È·ëº§¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤Ä¤­¤³¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥¼¥ßÃç´Ö¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤Î°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¿ÆÍ§¡¦¥ß¥Ê¤ÈSNS¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¡¢Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÖÆâ¤ÎÍÍ»Ò¡¢¸«