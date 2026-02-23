【モデルプレス＝2026/02/23】2月23日、『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作が公式サイトにて発表された。【写真】元モー娘。「再現度高すぎ」衝撃の綾波レイコスプレ◆「エヴァ」完全新作制作発表公式サイトでは「『エヴァ』30周年を記念するフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』最終日である2月23日（月・祝）Final Programにて『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズの制作に関する初報を発表致し