三重県鳥羽市沖で貨物船が釣り船に衝突し、釣り客2人が死亡した事故からきょうで4日です。事故は逮捕された航海士が操縦してから1時間後に起きていたことがわかりました。 【写真を見る】｢クーラーボックスが浮袋代わりに…それで助かった｣ 釣り客2人が死亡した船の衝突事故 事故は逮捕された航海士が操縦してから1時間後に発生 三重・鳥羽市 事故が起きたのはアジやメバルなどが釣れ、豊かな漁場としても知られる