2人が死亡した鳥羽沖の船の衝突事故。今回の事故について海上保安庁に長年勤めた、日本水難救済会 遠山純司理事長に聞きました。 【写真を見る】｢船舶同士の衝突事故が多い海域 見張りを怠っていた可能性…｣ 2人死亡 三重・鳥羽沖の船の衝突事故で専門家は （大石邦彦アンカーマン）「まず、今回事故が起きた場所なんですけども交通の要所としても知られています。やはり事故が起きやすい場所ではあるんでしょうか？」（日