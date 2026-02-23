ミラノ・コルティナオリンピック。スキークロスで長岡市出身の古野慧選手が4位入賞を果たしました。スキークロス。日本代表として初めて決勝まで勝ち進んだ長岡市出身の古野慧選手。地元からも大きな声援が送られます。4人でのレースとなる決勝。わずかな差でメダルを逃し、4位入賞となりました。【スキークロス・古野慧選手（長岡市出身）】「メダルが本当に手に届くところまで初めて来られたんですけど