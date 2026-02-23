空欄を埋めて、4つの言葉を完成させる「ひらがなパズル」。今回は、旅や出張に欠かせないお金の計算から、ふと空を見上げた瞬間の景色までをセレクトしました。 問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ゆ□□そ□□ようこうつ□□うちゅ□□こうしヒント：特殊な訓練を受けてロケットに乗り、地球の外へ飛び出す職業の人は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うひ正解は「うひ」でした。▼解