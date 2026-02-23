ハムのカストロがOP戦に初出場したいきなり“優良”を感じさせた。日本ハムの新助っ人、ロドルフォ・カストロ内野手が23日、阪神とのオープン戦（名護）に「7番・一塁」で先発出場すると4回に左翼防球ネットに突き刺さる特大アーチを放った。オープン戦初出場でいきなり結果を残し、ファンも「申し分ない」と喜びの声を挙げている。4回、2死一塁の場面で、阪神・岩貞が投じた内角への142キロを体を綺麗に回転させて強振した。