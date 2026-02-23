三連休最終日の2月23日、静岡県内はポカポカ陽気となり、全ての観測地点で2026年最高の気温を観測しました。 【写真を見る】5月並みの陽気で「河津桜」は満開！三連休最終日は最高のお花見日和 初登場の“映える”食べ歩きグルメも＝静岡・河津町 こうした中、伊豆半島に春の訪れを告げる「河津桜まつり」も多くの人でにぎわいました。 ＜滝澤悠希アナウンサー＞ 「溢れんばかりに咲き誇る河津桜。ライトアップされまし