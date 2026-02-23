日・太平洋島しょ国国防相会合（JPIDD）で基調講演する小泉防衛相＝23日午後、東京都内（代表撮影）防衛省は23日、フィジーなど太平洋島しょ国の国防相らを招いた国際会合を東京都内で開いた。周辺地域で影響力を拡大する中国を念頭に、各国との連携を強化し、海洋安全保障の分野などでの協力推進を確認する狙いがある。小泉進次郎防衛相は基調講演で「力による現状変更は許されないという意思を共有する場としたい」と呼びかけ