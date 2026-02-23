2月23日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに株式会社テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部戦略担当部長の胡子裕之氏を迎えて、力を入れるDXの取り組みについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「胡子さんが所属する部署はどういう部署ですか？」 株式会社テレビ朝日インターネット戦略局AI推進部戦略担当部長・胡子裕之氏「昨年7月に発足